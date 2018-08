Galp prepara-se em Silicon Valley para mudanças no setor da energia

Por Lusa | 05:24

A Galp termina hoje uma missão em Silicon Valley, Califórnia, com o objetivo de preparar a empresa para as mudanças que se antecipam no setor da energia, no âmbito do Singularity University Global Summit.

A participação na cimeira fez parte do "esforço transformacional que a empresa está a fazer", disse à Lusa o diretor de recursos humanos da Galp, Paulo Pisano, num momento em que é necessário "preparar as pessoas e a cultura" para enfrentar as mudanças tecnológicas e o contexto de "incerteza e disrupção".

A Galp fez parte da comitiva portuguesa que se deslocou à Califórnia a dois meses da primeira cimeira SingularityU Portugal, que levará as ideias de crescimento exponencial e singularidade promovidas pelo 'think thank' norte-americano até Cascais, em outubro.