Gás natural em quase todos concelhos transmontanos dentro de um ano

Por Lusa | 16:36

As redes de distribuição de gás natural chegarão a praticamente todas as sedes de concelho dos distritos de Bragança e Vila Real dentro de pouco mais de um ano, anunciou hoje a empresa responsável pelo investimento.

A Sonorgás, do grupo Dourogás, venceu as concessões para 18 concelhos e está a investir 58 milhões de euros na construção de Unidades Autónomas de Gás e respetivas redes, com a previsão da conclusão de todas as infraestruturas "até ao final de 2019".

O grupo já é responsável pelas redes em sete concelhos e com os novos investimentos em toda a região transmontana, apenas os concelhos de Mesão Frio, em Vila Real, e Miranda do Douro, em Bragança, ainda não serão abrangidos pelo gás natural canalizado, segundo o diretor executivo, Nuno Moreira.