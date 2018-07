Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Geladaria GROM abre primeira loja em Portugal

Marca nasceu em Turim, Itália.

Criada em 2002 por dois amigos italianos que acreditam que o segredos de uma boa receita de gelado está na origem das matérias-primas, a geladaria GROM acaba de inaugurar a sua primeira loja em Portugal, no número 42 da Rua Garrett, no Chiado, em Lisboa.



Federico Grom e Guido Martinetti, afiança a marca, criaram sabores apenas com ingredientes de fornecedores certificados. As frutas são cultivadas na sua quinta de agricultura biológica e são colhidas e tratadas com respeito pela natureza e os seus ciclos.



‘Nascida’ em Turim, a marca chega agora a Portugal com um portefólio que integra sabores como o pistácio, caramelo salgado, coco e chocolate e os sorvetes de framboesa, morango, limão e alperce.



O gelado não contém glúten nem corantes artificiais, conservantes ou emulsionantes e os ingredientes incluem grãos de baunilha de Madagáscar ou chocolate da Venezuela.



O custo de um copo ou cone varia entre os 3,5 € e os 5,5 €, a loja abre todos os dias das 11h00 às 24h00.