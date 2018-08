Génova: Concessionária da ponte critica governo e alerta sobre os prejuízos

Por Lusa | 09:55

A companhia italiana Atlantia que controla a concessionária de autoestradas Autostrade per l'Italia advertiu hoje o governo de Roma que a decisão de revogar as concessões após a queda da ponte de Génova vai prejudicar os acionistas.

Através de um comunicado a Atlantia lamentou o início de procedimentos no sentido da revogação da concessão à Autostrade per l'Italia porque, reclama, a medida foi anunciada sem que tenha sido feita previamente uma "argumentação especifica" e na ausência de provas sobre as "causas do sucedido."

A empresa de gestão de infraestruturas tinha como responsabilidade a manutenção da ponte que se desmoronou na terça-feira e que provocou pelo menos 39 mortos.