Gent, uma pérola da Flandres

Urbe foi ocupada pelos alemães nas duas guerras mundiais, mas conseguiu escapar à destruição.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:00

A julgar pelos milhares de estudantes universitários que se fazem notar pelas ruas, a cidade belga de Gent está longe de ser uma urbe velha, apesar de ter nascido durante a Idade Média.



Uma pequena civilização celta na confluência dos rios Lys e Scheldt deu origem ao império que já chegou a ser um dos mais ricos e prósperos do norte da Europa. Apesar de ter sido ocupada pelos alemães nas duas Guerras Mundiais, conseguiu evitar a destruição da arquitetura medieval, que ainda hoje é preservada.



As três principais torres da designada pérola da Flandres ficam situadas na mesma linha geográfica, daí ter nascido a designação de ‘A cidade das três torres’.



Chocolate e narizes

Apesar de ser uma das cidades da europa com mais vegetarianos, há um lugar bem guardado para a gula no coração de Gent.



Não pode terminar a viagem sem experimentar os Cuberdons, típicos doces de framboesa conhecidos por Nariz de Gent, como o nome indica em forma de narizes. Com a parte interna com um recheio gelatinoso, são vendidos ao peso em carrinhos espalhados pela cidade.



Os pralinés belgas fazem jus à fama e não se ficam atrás dos Cuberdons. Entre as lojas mais conhecidas estão a Neuhaus, Godiva e Leonidas, que expõem os chocolates em vitrines que deixam impossível resistir a quem passa.



Festival cultural recebe 1,5 milhões de visitantes

Todos os anos, no mês de julho, os caminhos vão dar a Gent. É que cerca de 1,5 milhões de visitantes invadem a cidade para ser parte integrante do Gentse Feesten, o festival cultural que tem a duração de dez dias. Além dos eventos de palco, entre música e teatro, há pequenos shows de rua aleatórios, com imitadores e outros artistas.



A primeira edição realizou-se em 1843 e apesar de se ter tornado um evento de massa, manteve a atmosfera rebelde e anarquista dos primeiros tempos. Este ano decorre de dia 13 a 22.