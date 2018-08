Namorada de Ronaldo foi uma das mais notadas e recebeu largos elogios da imprensa internacional.

Por Carolina Cunha | 11:35

Foi ao estilo de uma verdadeira estrela de Hollywood que Georgina Rodríguez, de 24 anos, chegou à cerimónia de abertura do Festival de Cinema de Veneza.A espanhola foi uma das grandes surpresas no prestigiado evento, que reúne celebridades internacionais ligadas à sétima arte, e desfilou na passadeira vermelha com um vestido preto transparente que evidenciou a sua excelente forma física.