O Bahia oficializou a contratação de Gilberto. Nas redes sociais, o clube comandado por Renato Paiva deixou várias pistas, antes de confirmar aquilo que todos esperavam, com o anúncio de que o lateral direito, de 30 anos, deixa o Benfica e muda-se em definitivo para o emblema brasileiro.Chega assim ao fim uma passagem de três temporadas do lateral direito pelo Benfica, período no qual conquistou um título de campeão nacional. Ao todo, Gilberto disputou 106 jogos pelas águias e marcou 8 golos.