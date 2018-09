Jogadores do FC Porto levaram as mulheres à festa.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Na noite de sábado, o Coliseu do Porto recebeu mais uma edição da Gala dos Dragões de Ouro, que anualmente distingue as personalidades que mais se evidenciaram no Futebol Clube do Porto. Mas não foram só os desportistas que estiveram em evidência, já que, na passadeira vermelha, também as mulheres dos jogadores tiveram um papel de destaque no que diz respeito ao glamour e elegância.