GNR apreende mais de 200 quilos de pescada na Nazaré devido a dimensão reduzida do pescado

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) apreendeu, no porto de pesca da Nazaré, 210 quilos de pescada subdimensionada, com o valor estimado de 2.100 euros, informou a GNR.

A pescada foi apreendida na segunda-feira no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao transporte de pescado, em que os militares detetaram duas situações distintas.

No primeiro caso foi identificado um homem, de 56 anos, que se encontrava "na posse de 85 quilos de pescada", refere a GNR, num comunicado em que afirma que a pescada não possuía a medida regulamentar de venda. No segundo caso, os militares detetaram 125 quilos de pescada, "igualmente sem possuírem a medida regulamentar de venda, não sendo possível detetar a sua origem", pode ler-se no comunicado.

Para cada uma das situações foi elaborado um auto de contraordenação, sendo a infração punível com uma coima que pode atingir os 37.500 euros.

O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiossanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade.