GNR desmantela rede ilegal de apostas desportivas centrada no norte do país

Por Lusa | 11:45

A GNR anunciou hoje que desmantelou uma rede ilegal de apostas desportivas centrada no norte do país, deteve nove suspeitos, constituiu outros 21 arguidos e apreendeu 50 veículos e 54 dispositivos informáticos.

"A atividade criminosa desmantelada consistia na disponibilização, gestão, pagamento e cobrança de valores relativos a apostas desportivas, as quais eram efetuadas mediante o acesso a sites disponibilizados em estabelecimentos comerciais", explica a Guarda Nacional Republicana (GNR), em comunicado.

Esta força de segurança acrescenta que, durante a operação, denominada de 'Showdown', os militares do Destacamento de Ação Fiscal do Porto apreenderam meia centena de veículos, com um valor estimado de um milhão e 200 mil euros, quatro motociclos, avaliados em 31 mil euros e 54 dispositivos informáticos utilizados na exploração do jogo ilícito e na realização de apostas desportivas online (tablets, discos externos, pen drives e impressoras).