GNR detém dois homems por tráfico de droga em Aljustrel. Apreendidas 540 doses de estupefacientes

A GNR deteve dois homens de 27 e 57 anos, por tráfico de droga em Aljustrel e apreendeu 540 doses de estupefacientes.Segundo fonte da GNR, as detenções ocorreram durante uma "ação de prevenção contra o tráfico de droga", onde os militares da Guarda abordaram uma viatura com dois ocupantes.No decorrer das diligências policiais foi realizada uma busca à viatura, da qual resultou a detenção dos dois suspeitos.Os militares encontraram no interior da viatura, que foi apreendida, 524 doses de heroína, 22 doses de cocaína, 109 euros em numerário e quatro telemóveis.Os detidos, serão presentes esta sexta-feira, no Tribunal Judicial de Ourique.