GNR detém mulher por recetação de têxteis furtados de fábrica de Famalicão

Uma mulher de 35 anos foi detida pela GNR de Barcelos, Braga, por "recetação de material furtado numa empresa têxtil", sobretudo roupa de cama, com um valor estimado de 13.235 euros, revelou este domingo aquela força policial.

Em comunicado, a GNR esclarece que, da ação foi desenvolvido no sábado, resultou ainda a apreensão de 38 jogos de lençóis, duas toalhas de mesa e uma colcha de camilha que "vão ser entregues ao seu legítimo proprietário", uma empresa têxtil do concelho de Vila Nova de Famalicão.

"No âmbito de diligências de investigação pela suspeita do crime de furto, com um valor estimado de 13.235 euros, os militares efetuaram uma abordagem a uma viatura suspeita, tendo detetado e identificado no seu interior parte do material furtado", descreve a GNR.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Barcelos.

Durante a ação "os militares identificaram ainda um homem, três mulheres e duas menores".