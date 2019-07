GNR e bombeiros procuram mulher desaparecida em Valpaços. Alerta foi dado por familiares

Militares da GNR e bombeiros de Valpaços estão a proceder a buscas por uma mulher de 68 anos que foi dada como desaparecida em Cancelo, segundo disse fonte desta força policial.O alerta à GNR foi dado por familiares da mulher pelas 22h00 de segunda-feira e esta terça-feira os militares estão a proceder a buscas, com o apoio dos bombeiros de Valpaços.Para a operação, foram mobilizadas duas equipas cinotécnicas da GNR (homem/cão).Segundo a fonte, as autoridades procuraram junto às casas e armazéns na aldeia de Cancelo, freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, e vão alargar as buscas aos terrenos envolventes.De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 12h00 estavam no local 12 operacionais e cinco viaturas.