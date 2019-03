Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR identifica dois homens por abate ilegal de sobreiros em Setúbal

Foram apreendidas ferramentas e materiais utilizados para o corte das árvores.

15:44

A GNR identificou dois homens, de 42 e 31 anos, por abate ilegal de sobreiros, em Setúbal, tendo sido apreendidas ferramentas e materiais utilizados para o corte das árvores, revelou este sábado aquela força de segurança.



Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, enviado à agência Lusa, os homens foram identificados, esta semana, por militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Setúbal.



Na sequência de uma denúncia, adianta o comunicado, "os militares surpreenderam os suspeitos a cortar um sobreiro adulto, num terreno sem autorização do proprietário, tendo ainda sido verificado que nas imediações tinham sido cortados outros dois exemplares, o que levantou as suspeitas de abate ilegal e furto das árvores".



Desta ação resultou a apreensão de duas motosserras, gasolina, duas cintas, um par de luvas e uma corda com 37 metros, refere o comunicado.



De acordo com a GNR, foi ainda elaborado um auto de notícia por contraordenação por corte de sobreiros sem autorização e foi informado o Tribunal Judicial de Setúbal.