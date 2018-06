GNR intensifica a partir de sexta-feira fiscalização rodoviária e patrulhamento

Por Lusa | 09:50

A Guarda Nacional Republicana (GNR) intensifica, a partir de sexta-feira e até 03 de setembro, o patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias para garantir a segurança nas deslocações e eventos de verão.

Em comunicado, a GNR explica que durante a "Operação Hermes" as ações de patrulhamento dos militares "vão privilegiar a atuação preventiva nos principais eixos rodoviários (autoestradas, itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais) e nos acessos às localidades e respetivas artérias com o objetivo de reduzir a sinistralidade e as consequências da mesma".

A fiscalização dos militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais vai incidir sobre manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita.