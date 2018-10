Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR reforça vigilância das estradas a partir de quarta-feira devido ao feriado

Operação "Todos os Santos" responde a previsão de grande intensidade de trânsito.

15:05

A GNR vai reforçar entre quarta-feira e domingo, devido ao feriado, o patrulhamento nas estradas, para apoiar os condutores e reduzir comportamentos de risco, indicou esta terça-feira a corporação.



Em comunicado, a Guardar Nacional Republicana adianta que durante todo o período da operação "Todos os Santos", se prevê uma grande intensidade de trânsito e sublinha que vai reforçar a presença nas estradas e contribuir para uma diminuição da sinistralidade rodoviária.



A GNR apela aos condutores para que cumpram as regras de trânsito, especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e posição de marcha, e utilizem corretamente o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças.



Aquela força de segurança recomenda ainda aos automobilistas que não utilizem os telemóveis e consumam bebidas alcoólicas, nem substâncias psicotrópicas, durante a condução, bem como adequem a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação.