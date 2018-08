Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR resgata 48 pessoas no mar Egeu

Há 18 menores e 18 mulheres entre os resgatados.

19:04

Os militares da GNR destacados na ilha de Samos, na Grécia, resgataram 48 pessoas, incluindo 18 menores e 18 mulheres, no Mar Egeu, anunciou esta quinta-feira a instituição.



No âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), a equipa de vigilância marítima da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) detetou, através de equipamentos de visão térmica, uma embarcação com cerca de 10 metros, rumo à fronteira da Grécia, anunciou a GNR em comunicado.



Depois de dado o alerta, a embarcação da UCC, que se encontrava a patrulhar aquela área, deslocou-se para o local e "a deteção por parte dos militares da GNR possibilitou à embarcação portuguesa o resgate dos migrantes em segurança e o seu encaminhamento para as autoridades helénicas", explica o comunicado.



A GNR tem na ilha de Samos 13 militares numa embarcação e uma equipa de vigilância marítima.