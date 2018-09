Golfista espanhola Celia Barquín assassinada nos Estados Unidos

Por Lusa | 08:37

A golfista espanhola Celia Barquín foi encontrada morta na segunda-feira num campo de golfe no estado americano do Iowa, tendo as autoridades detido o presumível autor do crime.

A polícia encontrou o corpo de Celia Barquín, de 22 anos, no campo de golfe de Coldwater, na localidade de Ames, depois de alguns atletas terem dado alerta após terem encontrado o seu saco de golfe abandonado.

De acordo com a polícia, Celia Barquín estudava e jogava na Universidade Iowa State e morreu na sequência de um ataque.