Golfista Ricardo Santos segue em quinto no 'challenge' suíço de Lucerna

O golfista português Ricardo Santos desceu hoje três posições no torneio 'challenge suíço de Lucerna, ao concluir a terceira volta no grupo dos classificados na quinta posição, com um agregado de 204 pancadas.

Ricardo Santos, que na sexta-feira concluiu na segunda posição, segue empatado com outros três jogadores, depois de hoje ter marcado 71 pancadas, igualando o par do campo.

Santos marcou hoje um 'birdie' (uma pancada abaixo) e um eagle (duas abaixo), que anulou com um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).