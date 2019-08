Golo de Iago Santos dá triunfo do Moreirense sobre Portimonense

Um golo de Iago Santos, aos sete minutos, foi o suficiente para o Moreirense vencer hoje o Portimonense 1-0, no jogo de abertura da quarta jornada da I Liga de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

Apesar do tento madrugador, a partida não teve mais golos, tendo a equipa de Portimão visto a tarefa se complicar aos 81 minutos, quando Willyan foi expulso por acumulação de cartões amarelos.

A vitória deixa o Moreirense provisoriamente instalado no terceiro lugar com sete pontos, os mesmos dos dois primeiros, Sporting e Famalicão, que ainda vão cumprir os seus jogos na ronda, enquanto o Portimonense é 11.º com quatro.