Golo de Pepe garante empate ao FC Porto frente ao Marítimo

Um golo de Pepe, aos 84 minutos, permitiu hoje ao FC Porto empatar 1-1 em casa do Marítimo, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, disputado no Funchal.

Os insulares adiantaram-se cedo no marcador, aos 11 minutos, por intermédio de Bambock, mas os 'dragões' igualaram já na reta final da partida, através de Pepe, aos 84.

Com este empate, os 'azuis e brancos' isolaram-se provisoriamente na liderança com 22 pontos, mais um do que o Benfica, que recebe no estádio da Luz o Portimonense, enquanto o Marítimo sobe ao 11.º posto com 10.