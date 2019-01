Golo de Seferovic dá triunfo do Benfica em Guimarães

Por Lusa | 23:17

Um golo do suíço Haris Seferovic permitiu hoje ao Benfica vencer em casa do Vitória de Guimarães por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, recuperando o segundo lugar da prova.

O único tento da partida foi anotado já na reta final, aos 81 minutos, tendo o helvético reforçado a sua posição de melhor marcador da equipa com oito golos, menos quatro quatro do que o líder dos goleadores da prova, o brasileiro Dyego Sousa, do Sporting de Braga.

Com o triunfo, o Benfica recuperou o segundo lugar do campeonato, agora com 41 pontos, menos cinco do que o comandante FC Porto e mais um do que o Sporting de Braga, terceiro, enquanto os vimaranenses baixaram ao sexto posto com 28, os mesmos do quinto, que agora é o Belenenses, e do sétimo, o Moreirense.