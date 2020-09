Gonçalo Ramos é um dos grandes pontos de interrogação do atual plantel do Benfica. Jorge Jesus ainda não utilizou o jovem jogador de 19 anos, mas dentro da direção e na estrutura para o futebol acredita-se que o avançado tem qualidades em tudo iguais ou melhores que as dos restantes atacantes encarnados, pelo que há quem defenda que merece mais oportunidades, apurou o CM.