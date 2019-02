Goucha surpreende fãs com foto do irmão

O apresentador aproveitou o fim de semana em família.

View this post on Instagram Os manos Goucha! A post shared by Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) on Feb 16, 2019 at 9:18am PST

Manuel Luís Goucha está cada vez mais ativo nas redes sociais. O apresentador de televisão tem deliciado os fãs com várias fotografias ao lado de familiares. Depois de publicar uma fotografia ao lado da mãe, Goucha, partilhou uma foto ao lado do irmão.Na legenda da fotografia Manuel Luís escreveu: "os manos Goucha".Momentos a seguir à partilha, os fãs do apresentador mostraram-se bastante satisfeitos e surpreendidos pelo apresentador abrir, cada vez mais, as portas da sua vida privada e familiar.