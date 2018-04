Governador demite-se após incêndio em centro comercial na Sibéria

O governador de Kemerovo apresentou a demissão, uma semana depois de um incêndio ter morto mais de 60 pessoas.

17:22

O governador de Kemerovo, Aman Tleyev, de 73 anos, apresentou a demissão, uma semana depois de um incêndio ter morto mais de 60 pessoas, a maioria crianças, num centro comercial na Sibéria.

O responsável anunciou a sua demissão no site da administração regional. O presidente russo, Vladimir Putin, que criticou as ilegalidades verificadas no local, com portas de segurança barricadas e alarme de incêndio avariado, aceitou o pedido demissão.

"É impossível trabalhar como governador com tão pesado fardo. É moralmente impossível", disse Aman Tuleyev, que era governador há mais de 20 anos.

A tragédia – 41 das vítimas eram crianças – originou protestos na Rússia. Putin classificou o incidente como criminoso e garantiu que os responsáveis iriam ser punidos.

Na passada sexta-feira, um dos administradores da empresa proprietária do centro comercial foi detido pela polícia.