Governador do Rio de Janeiro diz que vai pedir ajuda da ONU para travar "genocídio"

O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse no domingo à imprensa que pretende pedir ajuda ao Conselho de Segurança da ONU para enfrentar o "genocídio" que ocorre na região, referindo-se à violência.

"Estamos a trabalhar para não acontecerem mais" homicídios, "como trabalhar para retirar armas, trabalhar junto das Nações Unidas, levar realmente a causa do genocídio do Rio de Janeiro, que não é do governador", disse Witzel, numa conferência de imprensa sobre o festival de música Rock in Rio, que decorre naquela cidade.

Segundo Witzel, a violência nas comunidades do Rio de Janeiro resultam do comércio ilegal de armas e do tráfico de drogas.