Governo adia extinção do SEF prevista para maio

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que estava prevista para maio, foi adiada, anunciou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.Segundo José Luis Carneiro, o atraso desta extinção poderá ser explicado pelas eleições antecipadas e que, mais importante do que saber qual a nova data para a extinção do SEF, é necessário garantir que tudo está a ser feito de forma correta e que os principais requisitos estão a ser cumpridos com equilíbrio, rigor e disciplina."Mais importante do que o calendario é mesmo garantir aos portugueses que a transição que vier a ocorrer seja segura, serena e que suscite confiança nas suas instituições", refere.O ministro da Administração Interna quer "garantir que Portugal é um país que acolhe e que integra e, acima de tudo, respeita os Direitos Humanos Fundamentais de todos os migrantes que procuram o nosso país para viver, investir e trabalhar".