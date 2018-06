Governo angolano prevê cortar para metade despesas com a Defesa até 2022

Por Lusa | 13:30

O peso das despesas com a Defesa no Orçamento Geral do Estado (OGE) de Angola deverá cair para metade nos próximos cinco anos, conforme descreve o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022.

De acordo com dados do PDN compilados hoje pela Lusa, os recursos financeiros indicativos para a função Defesa deverão descer neste período de 11,95% do total em 2018 para 6,00% em 2022.

Para a função Ordem e Segura Interna, o Plano de Desenvolvimento Nacional preparado pelo Governo estima igualmente cortes nessas despesas, sobretudo a partir de 2019, descendo até 7,00%, longe do peso de 9,41% do total no presente ano.