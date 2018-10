Governo angolano quer tirar da pobreza extrema três milhões de pessoas até 2022

Por Lusa | 17:17

O Governo angolano indicou hoje que pretende "acabar com a pobreza extrema de três milhões de angolanos" até 2022, no quadro do Plano de Monitorização de Combate à Pobreza, cujas ações começam a partir da próxima segunda-feira.

Segundo o secretário de Estado da Ação Social angolano, Lúcio do Amaral, que hoje apresentou o documento a uma Comissão Nacional de Acompanhamento, o plano engloba cinco equipas que serão distribuídas pelas 18 províncias angolanas.

O governante, afeto ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher de Angola, adiantou também que, no âmbito do plano, estão já a ser disponibilizados em todos os municípios de Angola "valores para fazer face aos programas municipais", que não avançou.