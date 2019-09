Governo angolano reafirma compromisso antiminas, mas pede cooperação internacional

A ministra para a Ação Social angolana reafirmou hoje o compromisso do Governo angolano com a eliminação das minas antipessoais e apelou à mobilização internacional, esperando que a visita do Príncipe Harry dê "um novo impulso" ao movimento.

Carolina Cerqueira destacou os 60 milhões de dólares que foram já investidos em processos de desminagem, sobretudo no sul de Angola, mas destacou que é necessário a cooperação internacional.

"Interpretamos a vinda de sua Alteza Real como um impulso a esse movimento, a esse esforço do Governo angolano para banir as minas em todo o território nacional", disse a ministra de Estado para a Ação Social aos jornalistas, pouco antes da chegada do Duque de Sussex ao aeroporto do Huambo.