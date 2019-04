Governo anuncia apoios de 100 mil euros para modernização dos taxímetros

Por Lusa | 13:38

O ministro do Ambiente e da Transição Energética anunciou hoje, no parlamento, que irá lançar ainda este mês um apoio de 100 mil euros para a modernização dos taxímetros com novo modelo de faturação.

Perante os deputados na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, João Matos Fernandes avançou ainda que este ano será lançado um novo aviso do programa de eletrificação do táxi, reconhecendo que o que foi lançado no ano passado "ficou aquém do previsto".

"Vamos lançar durante o mês de abril o valor de 100 mil euros para taxímetros mais modernos com nova faturação", disse Matos Fernandes, lembrando que o apoio dado ao setor para a modernização da frota, no valor de 750 mil euros, "não foi engodo", como avançado pelas associações do setor.