Governo anuncia em breve medidas para diminuir atrasos na atribuição de pensões - ministro

Por Lusa | 15:32

O ministro do Trabalho admitiu hoje que o tempo de espera na atribuição das pensões da Segurança Social se mantém elevado, mas assegurou que nos próximos dias anunciará "um conjunto de medidas" para corrigir os atrasos.

Vieira da Silva tinha já no início de abril atribuído o aumento do tempo médio de espera na atribuição das pensões à "redução forte" dos quadros de pessoal do Centro Nacional de Pensões (CNP).

Hoje, questionado pela agência Lusa, o governante disse "não ter conhecimento que a situação se tenha agravado", reiterando que a sua causa se prende com a "forte degradação do número de trabalhadores na área das pensões e no maior número de pensões" a atribuir.