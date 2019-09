Governo anuncia linha com 150 ME para empresas afetadas pela falência da Thomas Cook

As empresas afetadas pela insolvência do operador turístico Thomas Cook vão ter à disposição uma linha de apoio com um montante até 1,5 milhões de euros para financiar necessidades de tesouraria, anunciou hoje o Governo.

Em comunicado, o Ministério da Economia adianta que a linha, no "âmbito do Programa Capitalizar, com condições vantajosas e por um prazo até três anos", dispõe de um 'plafond' de 150 milhões de euros.

"Além da medida que responde a dificuldades de tesouraria das empresas, o Governo, em parceria com a Associação de Turismo do Algarve e a Associação de Promoção da Madeira, disponibilizará 2,25 milhões de euros para um Plano Especial de Promoção para o Algarve e a Madeira, que visa responder à quebra naqueles que são os dois destinos nacionais mais dependentes deste operador", adianta.