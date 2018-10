Ministro anuncia seis comboios de carruagens triplas para Tomar

Ministro diz que os comboios estarão a circular ainda esta terça-feira.

Por Lusa | 15:05

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, informou esta terça-feira no parlamento que os comboios regionais entre Lisboa e Tomar voltarão a circular com seis unidades triplas elétricas.



Esta manhã, na discussão na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019, com a presença do governante, foram recordadas queixas dos utentes sobre as condições nas viagens nos comboios regionais entre Lisboa e Tomar.



"Hoje mesmo estarão em circulação, voltarão a estar em circulação seis unidades triplas elétricas com prioridade exatamente para serviço a Tomar, para precisamente retomarmos a capacidade adequada de serviço", informou o ministro.



Nos últimos dias têm surgido relatos sobre o "caos" no serviço de comboios regionais na Linha do Norte e no ramal de Tomar, nomeadamente devido à redução do número de carruagens.



Segundo o deputado do BE eleito por Santarém Carlos Matias, "De manhã, na deslocação de Tomar para Lisboa, a partir do Entroncamento, já não há lugares sentados. No regresso, à tarde, o cenário inverte-se: muitas vezes, em Lisboa-Oriente, centenas de passageiros não conseguem entrar em comboios que minutos antes já partiram lotados de Lisboa-Santa Apolónia".



Também os deputados do CDS-PP Patrícia Fonseca (eleita por Santarém) e Hélder Amaral já questionaram o ministro do Planeamento e Infraestruturas sobre se "tem conhecimento do que diariamente se passa nos comboios que ligam Lisboa a Tomar e das situações amplamente denunciadas pelos utentes".



Os deputados referem notícias que relatam "problemas de sobrelotação, falta de condições e supressões sem aviso prévio de comboios entre Lisboa e Tomar", bem como as "ininterruptas queixas de utentes desta linha" nas redes sociais e na própria página de Facebook da CP.