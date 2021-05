Governo espanhol anuncia regresso do público aos estádios de futebol

Após o encontro decisivo entre o ministro da Cultura do país, José Manuel Uribes, com os presidentes da 'LaLiga' e da Liga Espanhola de Basquetebol ACB, Javier Tebas e Antonio Martín, o Governo espanhol anunciou o regresso do público aos estádios de futebol, mas apenas nas regiões que se encontram na primeira fase de desconfinamento.



"É uma mensagem de esperança graças ao processo de vacinação contra a Covid-19. O futebol precisava, ainda que com valor simbólico, de uma medida como esta. Decidimos que esta decisão continuará a ter os critérios de segurança para que tudo seja realizado com garantias", afirmou o ministro Uribes, em conferência de imprensa.