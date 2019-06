Governo aprova novo regime de flexibilização da idade de acesso à reforma na CGA

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros, na generalidade, o novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão no regime convergente, que fica agora para consulta pública e aos parceiros sociais.

"Trata-se de aplicar aos beneficiários da Caixa Geral de Aposentações um regime equivalente ao que já foi aprovado no âmbito do regime geral da Segurança Social, cumprindo assim o previsto na Lei do Orçamento do Estado para 2019", explica o executivo no comunicado do Conselho de Ministros de hoje.

Em causa está o alargamento aos funcionários públicos do fim do corte às reformas antecipadas para quem tem 60 anos de idade e 40 anos de descontos.