Governo assina protocolo sobre diplomacia científica com investigadores portugueses no Reino Unido

O governo portugês assinou hoje em Londres um protocolo de colaboração com a Associação de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido (PARSUK) para desenvolver a diplomacia científica no estrangeiro.

"Em vez da solução tradicional de colocar adidos científicos nas embaixadas, estamos a usar esta rede única de portugueses muito talentosos bem fixados em muitas instituições estrangeiras, e o caso do Reino Unido é um deles", adiantou à agência Lusa o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

O protocolo, formalizado através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), providencia financiamento à PARSUK para dinamizar eventos e as relações dos investigadores portugueses com Portugal através da embaixadas.