Governo assinou contratos com 68 municípios e transferiu 8,5 ME no espaço de um ano

O programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM) permitiu, no espaço de um ano, assinar contratos de parceria com 68 municípios e transferir 8,5 milhões de euros para as autarquias, anunciou hoje o Governo.

"No espaço de um ano, e com dois Orçamentos do Estado, assinámos 68 contratos de parceria com 68 municípios e foram transferidos 8,5 milhões de euros da Administração Central para a Administração local", afirmou o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel.

O governante falava na sede da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, em Castelo Branco, onde foram assinados hoje contratos de parceria relativos a 2019, para 38 projetos, cuja comparticipação total atinge os 4,7 milhões de euros.