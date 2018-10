Governo australiano trata "com cuidado" relacionamento com a China

Por Lusa | 05:16

O primeiro-ministro australiano disse hoje que o relacionamento de Camberra com a China é importante e tratado "com cuidado", embora tenha admitido que as duas nações se mantêm distantes.

"A realidade é que temos relações comerciais muito construtivas com a China, [mas] não partilhamos os mesmos valores e princípios", afirmou Scott Morrison à estação de rádio australiana 3AW.

A China é o principal parceiro comercial da Austrália, mas as relações bilaterais têm estado tensas nos últimos meses devido às suspeitas de que Pequim interferiu na política interna de Camberra.