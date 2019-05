Governo brasileiro admite ajustes em decreto que facilita porte de armas

O Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, admite rever o decreto que flexibilizou o porte de armas de fogo no país, o que pode resultar em ajustes no texto, avançou o porta-voz da Presidência.

A permissão de venda de fuzis à população civil foi, no entanto, o único ponto que o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, revelou na terça-feira estar sob análise do executivo brasileiro.

"Sobre a aquisição de fuzil pelo cidadão, ou em torno disso, esse é um dos aspectos que está a sofrer uma avaliação por parte do Presidente e da assessoria jurídica da Casa Civil, para a partir dessa reavaliação ajustar ou não o decreto. As propostas que recebemos são positivas, isso vai ao encontro da percepção do Governo de que é a dialogar que se vencem determinados obstáculos", afirmou Rêgo Barros, citado pela imprensa local.