Governo brasileiro eleva previsão de crescimento do PIB para 0,85% em 2019

O Governo brasileiro aumentou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país de 0,81% para 0,85%, em 2019, segundo informações divulgadas hoje no boletim Macro Fiscal do Ministério da Economia.

Segundo o documento, "projeta-se [uma] recuperação da atividade a partir de setembro deste ano, como resposta dos efeitos iniciais do corte de juros, da elevação da confiança e início das liberações de recursos".

A revisão para cima sobre o crescimento da economia brasileira ocorreu após quatro cortes seguidos. Este ano, o Governo brasileiro trabalhou com previsões de alta do PIB de 2,5% em janeiro, 2,2% em março, 1,6% em maio e 0,81% em julho.