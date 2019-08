Governo brasileiro recomenda vacinação em bebés após aumento de casos de sarampo

O Brasil registou 1680 casos de sarampo nos últimos 90 dias, entre 19 de maio a 10 de agosto, um aumento que levou o Ministério da Saúde brasileiro a recomendar a vacinação em bebés.

Os dados foram revelados pelo Governo brasileiro na terça-feira, tendo a pasta da Saúde recomendado a vacinação contra o sarampo em crianças com idades entre os seis e os 11 meses de idade, para combater a disseminação do vírus no país.

"A medida preventiva deve alcançar 1,4 milhões de crianças, que não receberam a dose extra, chamada de 'dose zero', além das previstas no Calendário Nacional de Vacinação, aos 12 e 15 meses. Para isso, o Ministério da Saúde irá enviar 1,6 milhões de doses a mais para os estados. A ação é uma resposta imediata do Governo em decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados", declarou a tutela no seu 'site'.