Governo britânico admite atrasar levantamento de restrições para travar a Covid-19

O Governo britânico admitiu esta quarta-feira que a propagação rápida no Reino Unido da variante do coronavírus descoberta na Índia poderá atrasar os planos de levantar totalmente em junho as restrições para controlar a pandemia de covid-19.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, admitiu que "pode ser necessário esperar" para além da data prevista de 21 de junho, e o ministro da Saúde, Matt Hancock, também disse que é "muito cedo para dizer" se o plano pode ser aplicado.

Numa intervenção no Parlamento, Hancock confirmou que a variante B1.617.2, identificada pela primeira vez na Índia, está a espalhar-se para além de algumas áreas identificadas no norte de Inglaterra e região de Londres.