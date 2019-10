Governo: CDS avisa que "geringonça" vai regressar no Orçamento do Estado

O CDS-PP acusou hoje o "maior Governo de sempre", liderado pelo PS, de ser "mais do mesmo" e considerou que a "geringonça" com os partidos de esquerda vai ser ressuscitada no Orçamento do Estado.

No encerramento do debate do programa do Governo, na Assembleia da República, a líder parlamentar do CDS, Cecília Meireles, afirmou que "quantidade e qualidade são coisas muito diferentes", referindo-se ao novo executivo.

"A quantidade de membros bateu todos os recordes, já a qualidade das políticas será mais do mesmo", disse Cecília Meireles, que acusou os socialistas de, neste debate do programa do governo, ter feito propaganda e de, quanto às políticas, "ser mais do mesmo".