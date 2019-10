Governo: Chega aponta que Programa do executivo "esquece os grandes problemas do país"

O deputado único do partido Chega, André Ventura, considerou hoje que o programa do governo "esquece os grandes problemas do país", porque não se debruça suficientemente sobre questões como a segurança, a saúde ou as pensões.

"É um programa que esquece os grandes problemas do país, é uma fantasia na saúde, é sobretudo o ignorar e o humilhar das forças de segurança e da nossa segurança, por isso é um programa que nem sequer ousa tocar nos problemas de segurança do país", afirmou o deputado.

O eleito do Chega pelo círculo de Lisboa falava numa intervenção de cerca de três minutos, no encerramento do debate sobre o Programa do XXII Governo Constitucional, que decorreu na quarta-feira e hoje na Assembleia da República, em Lisboa.