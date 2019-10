Governo: Costa afirma que avançará com "equilíbrio" no englobamento em sede de IRS

O primeiro-ministro afirmou hoje que, na próxima legislatura, o seu Governo avançará com "equilíbrio" no englobamento de rendimentos em sede de IRS, protegendo a sustentabilidade das medidas e "a necessária" capitalização das empresas.

António Costa falava na segunda ronda de perguntas do debate do programa do Governo, na Assembleia da República, numa matéria em que Bloco de Esquerda e PSD assumiram posições em sentido político oposto.

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua classificou o englobamento como uma questão de justiça fiscal, referindo que um milhão de euros em juros paga 28%, enquanto o dirigente social-democrata Cristóvão Norte advertiu o executivo que essa cedência à extrema-esquerda poderá destruir o mercado da habitação e representará um novo aumento da carga fiscal.