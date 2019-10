Governo: Costa afirma-se consciente de que não lhe basta "mais do mesmo" na nova legislatura

O primeiro-ministro afirmou hoje estar consciente de que não basta ao seu Governo "mais do mesmo" em relação à anterior legislatura e que é necessário obter melhores resultados, num discurso em que prometeu humildade na governação.

António Costa assumiu estas posições na intervenção de abertura de dia e meio de debate do programa do XXII Governo Constitucional na Assembleia da República.

"Sabemos bem que quanto mais avançamos, mais exigente se torna a caminhada. O nível de ambição é agora superior. E, por isso, o desafio é ainda maior. Sabemos que não nos basta mais do mesmo e que - como nos comprometemos com os portugueses - temos agora de fazer ainda mais e melhor", declarou o líder do executivo.