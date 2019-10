Governo: Costa quer apresentar novo Governo logo após constituição do parlamento

O secretário-geral do PS afirmou hoje ser sua intenção ter tudo preparado para apresentar ao chefe de Estado a composição do seu novo Governo logo após a constituição da Assembleia da República.

António Costa falava no final de uma reunião com o Bloco de Esquerda, na sede deste partido, em Lisboa - o último encontro de uma ronda de contactos políticos com as forças parlamentares de esquerda e com o PAN.

Interrogado sobre quando tenciona apresentar o elenco do próximo executivo por si liderado, o secretário-geral do PS referiu-se que, até à próxima semana, ainda terão de ser apurados os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro dos 230 deputados da Assembleia da República.