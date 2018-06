Governo cria fundo de apoio ao cinema para atrair mais turismo para Portugal

Por Lusa | 17:01

O Governo criou um fundo de até 50 milhões de euros para incentivar a produção de cinema internacional em Portugal, com vista a captar turismo de forma permanente e sustentável, segundo um diploma hoje publicado em Diário da República.

Com um capital inicial realizado de 30 milhões de euros, o Fundo pode ir até aos 50 milhões, através do Turismo de Portugal, organismo que vai gerir este apoio, em articulação com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Deste montante, dez milhões de euros serão canalizados para captação de grandes eventos internacionais, outros dez milhões serão canalizados para o apoio às empresas e dez milhões de euros serão aplicados anualmente como incentivo à produção cinematográfica e captação de filmagens.