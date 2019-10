Governo: Cultura cria nova secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Media

O Ministério da Cultura do XXII Governo Constitucional vai contar com dois secretários de Estado, com Ângela Ferreira a tutelar o Património Cultural e Nuno Artur Silva a ficar com a pasta do Cinema, Audiovisual e Media.

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, apresentou hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a equipa governativa para o XXII Governo Constitucional, com Graça Fonseca a manter-se como ministra da Cultura.

Ângela Ferreira também continua como secretária de Estado, sendo agora designada especificamente como Adjunta e do Património Cultural. Nuno Artur Silva ficará como secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.